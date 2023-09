Myrta Merlino | “Barbara D’Urso? Umanamente mi dispiace per lei”

Leggi su howtodofor

(Di domenica 3 settembre 2023)è tornata a polemizzare con Mediaset a pochi giorni dal ritorno in tv di “Pomeriggio Cinque” previsto per lunedì 4 settembre. Nel suo sfogo social, la conduttrice napoletana ha citato la nuova padrona di casa. “Pomeriggio Cinque era la mia casa – ha detto – Ora le chiavi di quella casa sono state date a, alla quale va da parte mia un grande in bocca al lupo”.e Bianca Berlinguer (Foto Instagram): “Non sono un’antagonista e nemmeno una scelta migliore o peggiore” In un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera”,ha fatto riferimento ache ha condotto il programma per 15 anni: “...