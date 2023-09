Musicista ucciso | il sedicenne confessa Volevo solo difendermi  

(Di domenica 3 settembre 2023) AGI - "Veniva davanti a me con fare minaccioso e ho fatto fuoco". La pistola? "Era del gruppo e me l'ha passata un mio amico maggiorenne. Nonucciderlo, ma". È una parte della confessione al gip dei Minori resa dal 16enne accusato di averil24enne Giovanbattista Cutolo, giovedì a Napoli, con un colpo di pistola che lo ha raggiunto al petto, al culmine di una lite fra due gruppi di giovani. Oggi la convalida del fermo disposto dal pm Francesco Regine, che ha chiesto per lui il collocamento in carcere. Assistito dall'avvocato Davide Piccirillo il ragazzo dei Quartieri Spagnoli ha confermato la versione resa in questura a Napoli dopo l'arresto avvenuto poche ore dopo la sparatoria davanti a un pub. Futili i motivi: uno scooter parcheggiato in malo modo in ...

Il sedicenne che ha sparato e ucciso un giovane per un parcheggio si sentiva come Ciro, come Pablo, come il Freddo, uno a cui non rompere le scatole perché poi finisce male.

La mamma di Giogiò, Daniela Di Maggio, chiede che il funerale del figlio, ucciso da un giovanissimo dopo una lite per un parcheggio, sia un evento storico con la massima partecipazione della città. Il pub dove all'alba del 31 agosto è stato ucciso il musicista 24enne Giovanbattista Cutolo rimarrà chiuso per 30 giorni, l'ha disposto il questore di Napoli, Maurizio Agricola.