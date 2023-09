Musica | è caccia al basso violino di Paul McCartney scomparso nel ’69

Leggi su ildenaro

(Di domenica 3 settembre 2023) Una sorta di ‘al tesoro’ globale è stata lanciata dall’esperto di strumentili tedesco Nick Wass con un obiettivo: ritrovare il leggendarioHofner 500/1 cheusò per tutti gli anni ’60, fino alla sua misteriosa scomparsa nel 1969. Uno strumento che fa parte dell’iconografia beatlesiana, ricorda la Bbc. Wass, dirigente della stessa Hofner, ha quindi creato il ‘Lost bass project’ al fine di ritrovare quello che lui descrive come “il più importantedella storiale”. Lo strumento fu comprato daper 30 sterline ad Amburgo in Germania nel 1961 e il suo suono è in molti dei grandi successi dei Beatles di quegli anni, come Love me do e She loves you.lo suonò ...