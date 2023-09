Multato per musica troppo alta sul Taburno a Ferragosto | presentato ricorso

(Di domenica 3 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNon si arrende il giovanein montagna nel Sannio per latroppanel giorno die con lui i giovani che hanno fatto una colletta per pagare la sanzione. Antonio Giardiello, destinatario del verbale dei Carabinieri Forestale di Vitulano ha, infatti,‘Scritti Difensivi’ all’Ente Parco Regionale-Camposauro attraverso la Stazione dei militari del Comune sannita. Il, spiega il giovane che ha chiesto anche di essere ascoltato, “indica una serie di motivazioni, in fatto e in diritto, che mi auguro possano indurre l’Ente Parco a revocare la sanzione di 240 euro”. “Ricostruzioni del fatto e motivazioni giuridiche – aggiunge Giardiello – che mostrano l’assoluta buonafede mia e dei miei amici di ...

Multato per musica troppo alta a Ferragosto, presentato ricorso Agenzia ANSA

