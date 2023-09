"Pecco ha subito un grave politrauma. Unal'ha investito nella zona femorale e tibiale. Abbiamo fatto delle radiografie nell'area ...del team Ducati di MotoGP e presente all'autodromo del...Lo scontro alla coppa FMI per amatori al circuito delLa vittima abitava in provincia di Rovigo. Altri due feriti in ospedale. Sospese le gare in segno di lutto. L'ultimo schianto solo due mesi facommenta Tragedia al, dove un 52enne è morto all'autodromo di Scarperia (Firenze) in un incidente mentre partecipava a una gara amatoriale di motociclismo. L'uomo è entrato in contatto sul circuito con altri due ...

Mugello, Moto: Pirro bis in Sbk e allunga in classifica generale. In Tv si trema per Bagnaia Firenze Post

Notizie rassicuranti arrivano da Barcellona sulle condizioni di salute di Francesco Bagnaia, protagonista oggi di una brutta caduta nel corso del Gp Catalogna. Il team Ducati Lenovo spiega ...Michele Pirro (Ducati) ha bissato il risultato di ieri vincendo anche gara 2 di Superbike all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) dove in questo fine settimana è andato in scena il penultimo ...