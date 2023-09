Moviola Inter-Fiorentina | Marchetti ne grazia due | bene sul rigore

Leggi su inter-news

(Di domenica 3 settembre 2023)ha avutocome arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la seconda giornata di Serie A 2023-2024 e finito 4-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Ostia Lido, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Matteovoto 6. Non perfetto per quarantacinque minuti (vallo compreso…), meglio nella ripresa: nel complesso della partita se la cava. Per mezz’ora succede poco a livello disciplinare, regolari le posizioni in occasione dell’1-0. Al 32’ Lautaro Martinez salta sulla destra Cristiano Biraghi che tocca con la mano, fallo evidente ma manca l’ammonizione visto che poteva entrare in area facilmente. Cinque minuti ...