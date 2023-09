Mottola | panico in strada | 9 cinghiali abbattuti dalle auto

(Di domenica 3 settembre 2023) Tarantini Time Quotidiano Un vero e proprio strike diin località San Basilio, nell’agro di, ma al confine con il territorio di Castellaneta.presi in pieno accidentalmente dache, intorno alle 23,00 di venerdì 1 settembre, stavano percorrendo la provinciale 23. È accaduto nei pressi del casellole “-Castellaneta”, in un tratto dia scorrimento veloce:adulti con cuccioli al seguito sono stati letteralmentedai veicoli in transito durante un inaspettato attraversamento notturno. Fortunatamente nessun ferito ma tanta paura tra autisti e passeggeri,distrutte e carabinieri e veterinari della Asl a lavoro in piena notte. ...

