Motori Magazine - 3/9/2023

(Di domenica 3 settembre 2023) ROMA - In questa edizione: - Torna in produzione l'Alfa Romeo 33 Stradale - Debutta in Italia Dolphin, nuova berlina elettrica del marchio Byd - Cresce ancora il mercato di auto nuove in Europa tvi/...

''Con il torque vectoring elettrico e il controllo della velocità delle ruote si hanno maggiori possibilità di ottimizzare la manovrabilità perché non si avrà il ritardo tipico deia ...... tenutesi a Trapani in Piazza Vittorio Emanuele, la Polizia Stradale, presente con un proprio stand , ha sensibilizzato tanto i partecipanti alla gara quanto gli appassionati disul concetto ...

Ottima notizia per i 500mila appassionati di motoveicoli e autoveicoli storici in Italia e per migliaia di tesserati FMI con moto iscritte al Registro Storico: il Ministero dei Trasporti ha emanato il ...La coreana Kia ha presentato uno sport utility elettrico a trazione anteriore, con motore da 218 cavalli lungo 4,61 metri, largo 1,88, alto 1,72 e con un passo di 275 centimetri. Ispirato nel design a ...