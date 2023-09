Motomondiale | doppietta Aprilia nel Gp di Catalogna | vince Espargaro davanti a Vinales

(Di domenica 3 settembre 2023) Barcellona, 3 set. - (Adnkronos) - Aleixil Gp dinella classe MotoGp. Lo spagnolo dell'precede il connazionale e compagno di squadra Maverick. Per la prima volta nella storia l'fain una gara della MotoGp. A completare il podio tutto spagnolo ci pensa Jorge Martin con la Ducati Pramac. Quarto posto per il compagno di squadra di Martin il francese Johann Zarco che si lascia alle spalle il portoghese dell'Miguel Oliveira e lo spagnolo Alex Marquez (Ducati). Caos al primo giro della gara con Enea Bastianini (Ducati) che scivola alla prima curva e innesca una maxi caduta. A metà del primo giro cade anche il compagno di squadra Francesco 'Pecco' Bagnaia, colpito poi alle gambe quando era ...

Aprilia a Barcellona: Aleix Espargaró è il più veloce nelle seconde libere del Gp di Catalogna con il record della pista in 1'38 686. Alle sue spalle il compagno di squadra Maverick Vinales ...Aprilia nelle Libere 1 del Montmeló: Aleix Espargaró è il più veloce con 1:39.809 con coppia di gomme morbide nuove, alle sue spalle c'è il compagno di squadra Vinales a +0.264. Al 3° posto ...... quello di Catalunya che rappresenta storia e tradizione del. Chi vince qui, diventa ... Che sia l'ennesima occasione per allungare in classifica per Pecco Bagnaia Dopo lain ...

MotoGP, GP Catalogna: Espargaro fa festa in casa, doppietta Aprilia con Vinales - Sportmediaset Sport Mediaset

Barcellona, 3 set. – (Adnkronos) – Aleix Espargaro vince il Gp di Catalogna nella classe MotoGp. Lo spagnolo dell’Aprilia precede il connazionale e compagno di squadra Maverick Vinales. Per la prima v ...MotoGP: Bagnaia scatta in pole, ma Aleix Espargarò vorrà ripetersi dopo la vittoria in Sprint Race. Vinales punta ad avvicinarsi, Martìn e Bezzecchi a non far scappare Pecco nel mondiale. Marquez e Qu ...