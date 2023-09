MotoGP | Paolo Ciabatti | “Bagnaia non si spiega la caduta”

(Di domenica 3 settembre 2023) Un Gran Premio di Catalogna, undicesimo appuntamento del Mondiale di2023, davvero disastroso per il team Ducati Factory. Al momento della partenza, nella chicane 1-2, sono finiti ko entrambi i piloti in due incidenti distinti. Enea Bastianini sembra essersi procurato una frattura del malleolo e di un dito della mano, mentre chi ha rischiato davvero grosso è stato Francesco. Dopo essere scattato nel migliore dei modi allo spegnimento dei semafori, ed evitato il primo incidente che ha visto coinvolti tra gli altri Enea Bastianini, Johann Zarco Alex Marquez e altri piloti, il portacolori del team Ducati Factory ha superato indenne la chicane, ma si è poi reso protagonista di un clamoroso high-side, con la sua GP23 che lo ha letteralmente disarcionato. Dopo un volo notevole il pilota torinese è caduto duramente sull’asfalto, ma il peggio ...

Così il direttore sportivo della Ducati, Paolo Ciabatti sull'incidente. Pirro: "Ho visto Pecco, ho avuto i brividi" "Quando ho visto la partenza della gara, mi sono venuti i brividi, spero che non ..."

Dopo i due incidenti avvenuti al primo via, i piloti Ducati Corse sono stati portati in ospedale per dei controlli approfonditi.“Stanno esaminando con attenzione – le parole di Paolo Ciabatti a Sky - la gamba colpita. In questo momento Pecco lamenta un forte dolore al coccige, probabilmente causato dall’highside. Quest’ultimo ...