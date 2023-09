MotoGP | pagelle GP Catalogna 2023 | storica doppietta Aprilia | weekend da dimenticare per Bezzecchi

(Di domenica 3 settembre 2023) Le emozioni come sempre non sono mancate nel GP didi. Sul circuito del Montmelò la gara inizia con le note negative di una duplice caduta e l’ansia che provoca lo spaventoso incidente occorso a Pecco Bagnaia, ma si conclude con unadell’. Aleix Espargaro precede il compagno di squadra Maverick Vinales, sorpassato nel finale dopo venti giri in testa alla corsa. Sul terzo gradino del podio ci sale invece Jorge Martin. ORDINE DI ARRIVO CLASSIFICA AGGIORNATA ALEIX ESPARGARO: VOTO 10 – Un week-end da sogno per il padrone di casa, che vince dopo la Sprint Race si concede il bis e trionfa anche quest’oggi. Una gara condotta magistralmente, dai primi giri quando è in battaglia con Oliveira fino alla rimonta nella fase finale, risucchiando decimi su decimi a Vinales ...

Ecco ledella Sprint a cura di Paolo Beltramo. Domenica il Gran Premio di Catalunya in diretta alle 14 su Sky Sport Summer, Sky Sporte in streaming su ...Aleix Espargaro vince la Sprint Race del Gran Premio di Catalogna. Alle sue spalle Francesco Bagnaia e Maverick Vinales, protagonisti di un duello intenso. Ecco ledella gara di oggi: ALEIX ESPARGARO: 10 Perfetto Espargaro, che conquista una prima posizione stellare, raggiunta con un buon sorpasso su Bagnaia. Gara di casa per lui, che inizia il weekend ...Altrettanto onestamente, nel giudizio di Paolo Beltramo, non ci sembra ci fosse nulla di particolarmente duro al netto del voto insufficiente secondo una visione che, trattandosi di, è per ...

MotoGP, GP Catalunya: le pagelle della gara Sprint di Paolo Beltramo Sky Sport

Aleix Espargaro si prende la scena del GP di Catalogna di MotoGP, conquistando il successo nella gara di casa all'indomani della vittoria ottenuta in Sprint Race. Un weekend perfetto per il pilota spa ...E' Aleix Espargarò il vincitore del GP di Catalogna per la classe MotoGP. Il pilota di casa ha preceduto il connazionale compagno nel box Aprilia Maverick Vinales. Sul podio ...