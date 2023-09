MotoGP | ordine di arrivo e classifica GP Catalogna 2023 | doppietta Aprilia | vince A Espargaro su Vinales

(Di domenica 3 settembre 2023) I risultati, lae l’didel GP di, undicesima prova del Mondialedi. In una gara che vede scatenarsi il caos nelle prime due curve, con il povero Pecco Bagnaia che ne subisce le conseguenze peggiori, con bandiera rossa annessa, è l’Racing a dominare la gara dalla ripartenza in poi. Maverickè in testa per 20 giri ma subisce la rimonta del compagno di scuderia Aleixper quest’ultimo, già vincitore ieri nella Sprint Race. Male gli italiani, con Fabio Di Giannantonio unico che finisce in top-10. Brutto fine settimana per Marco Bezzecchi, il quale dopo l’ottavo posto di ieri non riesce a fare meglio della dodicesima piazza. LA ...

Cosa è successo Procediamo con. Maxi - caduta alla prima curva causata da Bastianini Prima curva dopo il via: Bastianini , che aveva provato a infilare gli avversari passando all'interno, ...

Come in gran parte delle ultime gare, la pioggia incombe sulle teste dei piloti. Ai box sono pronte le moto con montate le gomme rain, che potrebbero causare un clamoroso terremoto nell’ordine di ...Seconda curva: la gomma anteriore della Ducati di Bagnaia si chiude in modo innaturale e il pilota vola in aria. Una volta caduto in mezzo alla pista la moto di Binder – incolpevole – travolge la ...