MotoGp | Martin In Catalunya Aprilia su altro livello

(Di domenica 3 settembre 2023) Lo spagnolo ammette che la Ducati faceva fatica in questo week-end MONTMELO (SPAGNA) - "Non è stato facile oggi. Spero Bagnaia stia bene, mi hanno detto che non è troppo grave. L'ho visto molto vicino e ho fatto di tutto per evitarlo. Ieri abbiamo visto quanto fosse cruciale la gestione della gomma.

Prima storica doppietta per l'Aprilia in. Dopo il primo e terzo posto della gara sprint, la casa di Noale piazza Aleix Espargaro e ...davanti liberandosi dopo poche curve di Jorge. Poco ...Per la prima volta nella storia l'Aprilia fa doppietta in una gara della. A completare il podio tutto spagnolo ci pensa Jorgecon la Ducati Pramac. Quarto posto per il compagno di ...Lo ha dichiarato Jorge, terzo al termine del Gran Premio di Catalunya, sul tracciato del Montmelò. La gara è stata dura, ma l'Aprilia era su tutt'altro livello. La Ducati faceva fatica questo ...

Lo spagnolo ammette che la Ducati faceva fatica in questo week-end MONTMELO (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'Non è stato facile oggi. Spero Bagnaia stia ...BARCELLONA - Giornata nera per la Ducati nel Gran Premio di Catalogna, undicesimo appuntamento della MotoGP. Un doppio incidente nei primi metri di pista ha messo fuori gioco sia Enea Bastianini che i ...