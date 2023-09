(Di domenica 3 settembre 2023)è soddisfattoaver concluso in terza posizione il Gran Premio di Catalogna, undicesimo appuntamento del Mondiale di2023. Sul tracciato del Montmelò è successo letteralmente di tutto. Laè stata interrotta immediatamenteuna doppia caduta al via. La prima ha visto coinvolti 5 piloti, con Enea Bastianini che ha sbagliato l’ingresso di curva 1 e ha travolto, tra gli altri, Alex Marquez e Johann Zarco. Il secondo è stato ben più grave, con Francesco Bagnaia che, in uscita da curva 2, si è reso protagonista di un clamoroso high-side. Finito sull’asfalto, il campione del mondo è stato travolto da Brad Binder che, incolpevole, è passato con la sua KTM sulle gambe di “Pecco”. Alla ripartenza lanon ha avuto storia. Dominio ...

Per la prima volta nella storia l'Aprilia fa doppietta in una gara della. A completare il podio tutto spagnolo ci pensaMartin con la Ducati Pramac. Quarto posto per il compagno di ...Doppietta Aprilia nel Gran Premio di Catalogna classe. A vincere la gara è Aleix Espargaro davanti a Maverick Vinales. Terzo più staccatoMartin su Ducati. .PREGARA Latorna in pista e lo fa con il GP di Catalogna che si corre sul circuito di ... Punti 1 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 260 2MARTIN Ducati SPA 194 3 Marco BEZZECCHI Ducati ITA 185 4 ...

MotoGP, Jorge Martin: "Gara difficile dopo gli incidenti al primo via. Oggi le Aprilia erano imprendibili" OA Sport

Per la prima volta nella storia l'Aprilia fa doppietta in una gara della MotoGp. A completare il podio tutto spagnolo ci pensa Jorge Martin con la Ducati Pramac. Quarto posto per il compagno di ...E' Aleix Espargarò il vincitore del GP di Catalogna per la classe MotoGP. Il pilota di casa ha preceduto il connazionale compagno nel box Aprilia Maverick Vinales. Sul podio ...