MotoGP | Gp Catalunya Vinales ' Mai stato così motivato'

(Di domenica 3 settembre 2023) LO spagnolo si dice orgoglioso di far parte della storia dell'Aprilia MONTMELO (SPAGNA) - "Ce l'abbiamo fatta alla fine: serviva un'altra gomma per la seconda partenza. Grazie a tutti i fan che sono ...

Queste le parole di Maverick Vinales, al termine del Gran Premio di, sul tracciato del Montmelò. "La verità è che sono molto emozionato: è bello far parte della storia dell'Aprilia. Stiamo ...Dopo la gara sprint, Aleix Espargaro ha vinto anche la gara della domenica del Gran Premio di, in scena sul tracciato del Montmelò. Doppietta Aprilia sul podio, grazie al secondo posto di ...Non è stata una tappa come le altre l'undicesima del calendario 2023 della. In quel del circuito di Montmelò, dove si è svolto il GP divinto dalle Aprilia con una doppietta storica (a conferma di un feeling pressoché perfetto delle moto di Noale con questa ...

Gara di MotoGP dal sapore amaro per Francesco Bagnaia: il portacolori Ducati cade e viene travolto da Brad Binder, le condizioni ...Il pilota della KTM scioccato dopo aver colpito il ducatista alle gambe: "Ho parlato con lui al centro medico" ...