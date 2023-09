MotoGP GP Catalogna 2023 | direttore medico | “Necessari ulteriori esami per Bagnaia”

(Di domenica 3 settembre 2023) “In una prima radiografia abbiamo visto una lesione a tibia e femore che, però, non è molto compatibile: potrebbe essere una vecchia frattura, dobbiamo vedere se c’è un’altra lesione. A livello cranico e toracico va tutto bene e il pilota è cosciente. Leanalisi ci diranno se a livello di tibia e femore ci sono delle lesioni. Io penso che avrà fortuna; non abbiamo riscontrato inizialmente ematomi”. Queste le dichiarazioni del Dottor Angel Charte, ai microfoni di Sky Sport, al termine del Gran Premio di Catalunya, sulle condizioni di Pecco. Ilpoi ha risposto anche sulla situazione riguardante Enea Bastianini: “Ha la frattura del malleolo tibiale sinistro e del metacarpo: forse servirà un operazione chirurgica”. SportFace.

15.20: è doppietta Aprilia Dopo la grande paura per la carambola iniziale (innescata da Bastianini, cinque piloti a terra) e la spaventosa caduta di Pecco Bagnaia, colpito da Binder che ...Doppietta Aprilia, caduta e incidente per Bagnaia Aleix Espargaro vince il Gp di2023 nella classeoggi, 3 settembre 2023. Lo spagnolo dell'Aprilia precede il connazionale e compagno di squadra Maverick Vinales . Per la prima volta nella storia l'Aprilia fa ...Doppietta Aprilia nel Gran Premio diclasse. A vincere la gara è Aleix Espargaro davanti a Maverick Vinales. Terzo più staccato Jorge Martin su Ducati. .

