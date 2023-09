MotoGP GP Catalogna 2023 | apprensione per Bagnaia | cade e Binder gli passa sopra una gamba VIDEO

(Di domenica 3 settembre 2023) Succede di tutto nelle prime curve dopo lo start del GP didi. Due cadute hanno coinvolto diversi piloti, ma quella che desta piùè la seconda, che vede coinvolto Pecco. Il leader del Mondiale ha perso il posteriore della sua Ducati mentre era in testa alla corsa, finendo a terra in mezzo alla pista con gli inseguitori che arrivavano. Purtroppoggiungevache gli ètola. Al momento il campione del mondo in carica, dopo i primi soccorsi, è stato caricato sull’ambulanza medica. La direzione gara ha comunicato che il pilota è cosciente e sta per essere trasportato al Medical Center. SportFace.

Il colombiano David Alonso vince nella classe Moto3 del Gp di2023. Alonso precede gli spagnoli Jaume Masia e José Antonio Rueda. Lo spagnolo Daniel Holgado, caduto oggi, rimane leader con 161 punti in classifica generale. Il vantaggio sul giapponese ...... Gp Catalunya Data: Domenica 3 settembre Dove: Montmelò () Orario: 14:00 Diretta tv: Sky Sport Summer (201), Sky Sport(208) Il Motomondiale fa tappa in, undicesimo ...Appuntamento alle ore 09:45 per la diretta testuale del Warm Up del Gran Premio di. Laa Barcellona: è giornata di gara Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e buona lettura ...

Catalogna, Sprint Race: Espargaro leone con l'Aprilia. Sul podio Bagnaia e Vinales La Gazzetta dello Sport

Sul podio anche Masia e Rueda. Oncu passa da terzo a 12esimo, penalizzato di sei secondi per aver steso Munoz. Bene anche Riccardo Rossi, a punti anche Bertelle e Fenati ...Il racconto in diretta del GP di Barcellona Catalunya, undicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Ducati di Bagnaia in pole davanti all'Aprilia di Aleix Espargaro ...