MotoGP | Francesco Bagnaia | è andata bene! Tante similitudini con l’incidente di Marco Simoncelli…

(Di domenica 3 settembre 2023) Nel male, èbene. Nell’attesa di avere una diagnosi precisa delle conseguenze fisiche patite dadopo il tremendo highside verificatosi durante il Gran Premio di Catalogna, si può partire da un paio di certezze. La prima è che Pecco non ha mai perso conoscenza. La seconda è che non ci saranno strascichi permanenti. Vedere il ventiseienne piemontese al centro della pista, alla mercé di tutto il gruppo, ha fatto gelare il sangue nelle vene. Il pensiero, osservando i replay dell’accaduto, è andato subito aSimoncelli e alla tragica fatalità occorsa a Sepang nell’ottobre 2011, quando il centauro romagnolo perse la vita venendo investito da chi lo seguiva. Anche, oggi, è stato investito. “Fortunatamente”, se può essere usato questo vocabolo, la Ktm di Brad Binder gli è ...

Avvio con incidente al Gran Premio di Catalogna in classe. Succede tutto nelle prime curve, quando il campione del mondo in caricaBagnaia, partito dalla pole position, è protagonista di una caduta spettacolare quanto paurosa. Pochi metri ...A metà del primo giro cade anche il compagno di squadra'Pecco' Bagnaia, colpito poi alle ... leggi anche, in Catalogna maxi - incidente alla partenza: paura per Bagnaia FOTOGALLERY ©...Per la prima volta nella storia l'Aprilia fa doppietta in una gara della. A completare il ... A metà del primo giro cade anche il compagno di squadra'Pecco' Bagnaia, colpito poi alle ...

MotoGP, incidente per Bagnaia, come sta AGI - Agenzia Italia

Doppietta Aprilia nel Gp di Catalogna, caratterizzato dalla bandiera rossa nel primo giro che ha tolto dai giochi Pecco Bagnaia, caduto paurosamente alla seconda curva e colpito sotto il ginocchio dal ...Francesco Bagnaia è purtroppo incappato in un brutto incidente durante il primo giro del GP di Catalogna, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito del Montmelò a Barcellona. Il Campione ...