15.20, Catalogna: èAprilia Dopo la grande paura per la carambola iniziale (innescata da Bastianini, cinque piloti a terra) e la spaventosa caduta di Pecco Bagnaia, colpito da Binder che ...Per la prima volta nella storia l'Aprilia fain una gara della. A completare il podio tutto spagnolo ci pensa Jorge Martin con la Ducati Pramac. Quarto posto per il compagno di ...Aprilia nel Gran Premio di Catalogna classe. A vincere la gara è Aleix Espargaro davanti a Maverick Vinales. Terzo più staccato Jorge Martin su Ducati. .

MotoGp: doppietta Aprilia a Barcellona, vince Espargaro - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Aleix Espargaro vince il Gp di Catalogna 2023 nella classe MotoGp oggi, 3 settembre 2023. Lo spagnolo dell’Aprilia precede il connazionale e compagno di squadra Maverick Vinales. Per la prima volta ...E' grande festa Aprilia a Barcellona, in una domenica che però non può essere completamente festosa per il motociclismo italiano, complice l'incidente di Pecco Bagnaia, che ha concluso la sua domenica ...