Motogp | brutta caduta per Bagnaia a Barcellona | il campione del mondo travolto da una Ktm

(Di domenica 3 settembre 2023) Bandiera rossa al gran premio didella: una doppia carambola ha costretto a interrompere la gara al primo giro. A farne le spese ildelin carica, investito in pieno sulle gambe dalla Ktm di Brad Binder dopo essere stato sbalzato dalla sua moto all’uscita della seconda curva del circuito mentre si trovava in testa. Il pilota è stato portato al centro medico per accertamenti. Nessuna conseguenza, invece, per l’altro pilota della rossa di Borgo Panigale, Enea Bastianini, che ha innescato unaalla prima curva che ha steso lo stesso Bastianini e le altre Ducati di Zarco, Bezzecchi e Alex Marquez. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Austria, Quartararo si accontenta Considerando le difficoltà della M1 a livello generale e in ... dopo essere scivolato in 12esima posizione in seguito a unapartenza, superando Johann ...Il podio viene chiuso dal grande Marco Bezzecchi che è riuscito a rimontare e a mettere un panno allaprova della Sprint Race di ieri. Questo l'ordine d'arrivo: Francesco Bagnaia (Ducati) Brad ...La caduta dopo pochi metri dalla partenza della Sprint Race in Austria nella, ha avuto in Marco Bezzecchi uno dei piloti coinvolti. Il pilota del Team Ducati VR46 ha ... Ho preso unabotta ...

Terribile incidente alla partenza del GP della Catalogna della MotoGP 2023: cadono tantissimi piloti dopo un contatto ma ad avere la peggio è Pecco ...MotoGP: Suzuki ha reso omaggio a Kevin con delle edizioni speciali della Swift, della GSX-8S e di un motore fuoribordo. "Le 500 erano moto da gladiatori. Chi vincerebbe oggi su una MotoGP senza elettr ...