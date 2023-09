MotoGP | Binder scosso | “Per me è stato spaventoso investire Bagnaia Sono andato a trovarlo e mi ha sorpreso”

(Di domenica 3 settembre 2023) Una giornata decisamente da dimenticare per la Ducati a Barcellona, tappa del Mondiale 2023 di. Sulla pista catalana, gli alfieri del Team Factorystati protagonisti di due cadute nel GP odierno, con incidenti importanti annessi e da brividi. Enea Bastianini, sbagliando la frenata all’ingresso di curva-1, ha fatto strike, coinvolgendo altri piloti tra cui lo sfortunatissimo Marco Bezzecchi e procurandosi una frattura non scomposta del malleolo mediale della caviglia sinistra e una frattura sottocapitale del secondo metacarpo della mano sinistra. Il romagnolo dovrà essere operato alla caviglia e, per accelerare il recupero, nei prossimi giorni subirà un intervento anche alla mano, come annunciato dal comunicato stampa della Rossa. Poco dopo, percorrendo la famosa S,protagonista di un ...

Brutta caduta al primo giro di Barcellona per Bagnaia: è stato colpito incidentalmente alla gamba quando era già a terra da(KTM). Tardozzi: 'Sembra meno grave del previsto'. Il medico Charte: 'Dai primi esami sembra non ci siano fratture'. Ciabatti: 'Pecco non si spiega la caduta'. In ospedale anche Bastianini per ...Vince Espargaro. Il pilota Ducati travolto da, in ospedalee' arrivato visibilmente commosso anche ai microfoni di Sky: Per me e' stato difficile, sono entrato in curva, ho accelerato e solo li' ho visto Bagnaia, ho fatto del mio meglio per evitarlo ...

Il sudafricano non ha nascosto il turbamento per quanto successo a Barcellona: "Il peggior incubo per un pilota" ...Ecco com’è andata la gara, fase per fase, nel racconto di motogp.com: CARAMBOLA E BRIVIDO – Al via ... Finisce sull’asfalto con il gruppo che lo schiva, ma viene colpito da Brad Binder (Red Bull KTM ...