MotoGp Barcellona | vince Espargaro davanti a Vinales

(Di domenica 3 settembre 2023) (Adnkronos) – Aleixil Gp di Catalogna 2023 nella classeoggi, 3 settembre 2023. Lo spagnolo dell'Aprilia precede il connazionale e compagno di squadra Maverick. Per la prima volta nella storia l'Aprilia fa doppietta in una gara della. A completare il podio tutto spagnolo ci pensa Jorge Martin con la Ducati Pramac. Quarto posto per il compagno di squadra di Martin il francese Johann Zarco che si lascia alle spalle il portoghese dell'Aprilia Miguel Oliveira e lo spagnolo Alex Marquez (Ducati). Caos al primo giro della gara con Enea Bastianini (Ducati) che scivola alla prima curva e innesca una maxi caduta. A metà del primo giro cade anche il compagno di squadra Francesco 'Pecco' Bagnaia, colpito poi alle gambe quando era già a terra dalla Ktm di Brad Binder, che ...

Brutto incidente per Pecco Bagnaia al gran premio didella. La gara è stata interrotta dalla bandiera rossa al primo giro dopo una doppia carambola nelle prime due curve del circuito. A farne le spese il campione del mondo in carica, ...Per la prima volta nella storia l'Aprilia fa doppietta in una gara della. A completare il ... ma è stato portato aper accertamenti. Bagnaia mantiene la vetta del mondiale con 50 ...Doppietta Aprilia nel Gran Premio di Catalogna classe. A vincere la gara è Aleix Espargaro davanti a Maverick Vinales. Terzo più staccato Jorge Martin su Ducati. .

E' grande festa Aprilia a Barcellona, in una domenica che però non può essere ... visto che è la prima volta che riesce a piazzare una doppietta in MotoGP. Un trionfo arrivato grazie al terzo successo ..."E' cosciente e meno grave del previsto". Il responsabile medico del Motomondiale Angel Charte come riporta Skysport ha rassicurato sulle condizioni del campione del mondo della Ducati autore di un pa ...