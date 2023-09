MotoGp Barcellona | subito incidente | paura per Bagnaia

(Di domenica 3 settembre 2023) (Adnkronos) –alla prima curva del Gp di Catalogna classe, con bandiera rossa e stop alla gara.per Pecco, scattato dalla pole position e caduto alla curva 2 con la Ducati. Mentre era a terra, il campione del mondo è stato colpito ad una gamba dalla Ktm del sudafricano Brad Binder. Il pilota iridato, che non ha perso conoscenza, è stato portato in ambulanza al centro medico per controlli. Altri 5 piloti sono rimasti coinvolti alla prima curva nell'dopo la partenza della gara: Alex Marquez, Enea Bastianini, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi. Tutti i piloti, fa sapere la direzione di corsa, sono coscienti. Bastianini è stato condotto al centro medico per controlli. Sull'è stata aperta ...

