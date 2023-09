MotoGp | Barcellona | brutto incidente per Bagnaia | investito da Binder sulle gambe

La7.it - Drammatico inizio del Gran Premio di Catalogna di: subito bandiera rossa per un brutto incidente dopo poche curve che ha coinvolto diversi piloti e moto, compreso il campione del ...Sia lui che Bastianini saranno portati a. Riders involved at Turn 1 Alex Marquez, Enea ...Bagnaia who crashed on the exit Turn 2 are conscious #CatalanGP pic.twitter.com/boicZes0AI-(...Incidente serio per Bagnaia Il Gran Premio della classeè stato interrotto subito con una bandiera rossa per un duplice incidente. In Curva - 1 Enea Bastianini ha esagerato in Curva - 1 trovandosi all'interno senza spazio e colpendo Johann Zarco, un ...

GP Catalunya, la gara LIVE: le Aprilia in testa Sky Sport

Drammatico inizio del Gran Premio di Catalogna di MotoGp: subito bandiera rossa per un brutto incidente dopo poche curve che ha coinvolto diversi piloti e moto, compreso il campione del mondo in ...E' sempre Aprilia al potere a Barcellona, sede dell'undicesimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Dopo il primo e terzo posto della Sprint Race con Aleix Espargaró trionfante e Maverick Viñales sul te ...