MotoGP | Bagnaia travolto | bandiera rossa

(Di domenica 3 settembre 2023) AGI - Subitoal Gran Premio di Catalogna di. Un brutto incidente dopo poche curve ha coinvolto diversi piloti e moto, ma c'è molta preoccupazione per il campione del mondo in carica e attuale leader del Mondiale Francesco. Il pilota della Ducati, partito alla grande, è stato sbalzato dalla moto dopo un violento highside ed è stato investito dalla KTM di Brad B. Costretti però tutti i sanitari ad intervenire con l'ingresso dell'ambulanza in pista a soccorrere il pilota azzurro. La speranza è che non sia nulla di grave, ma le prime sensazioni non sono delle migliori. Per quanto riguarda l'incidente in precedenza, invece, tutti illesi i piloti coinvolti Alex Marquez, Enea Bastianini, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi.

... undicesimo appuntamento della. Alla prima curva, ben cinque piloti sono stati coinvolti in ... Successivamente, Peccosi è reso protagonista di un high - side, finendo a terra da solo. ...14.18, brutto incidente perBrutto incidente per Francescosubito dopo la partenza deldi Catalogna. L'iridato della Ducati, in testa dopo un paio di curve, ha perso il ...Seconda curva: la gomma anteriore della Ducati disi chiude in modo innaturale e il pilota vola in aria. Una volta caduto in mezzo alla pista la moto di Binder " incolpevole " travolge la ...

MotoGp Barcellona oggi, incidente e caduta per Bagnaia: cosa succede Adnkronos

Travolto da un moto mentre era a terra poco dopo la partenza del Gran Premio di Catalogna di MotoGp. Apprensione per le condizioni di Francesco Bagnaia, pilota italiano campione del mondo in carica e ...Fiato sospeso nel Motorsport. Mentre il mondo Ferrari attende la partenza del Gp di Monza alle 15, nel Gp di Catalunya gravissimo incidente in curva 2. Pecco Bagnaia, campione del mondo, ...