MotoGP | Bagnaia avrà buone notizie | ma servono gli esami

Leggi su agi

(Di domenica 3 settembre 2023) AGI - "ha avuto una lesione importante, una moto gli è passata nella zona del femore e della tibia. Adesso è necessario svolgere una radiografia in ospedale per verificare la presenza di eventuali fratture. Glici diranno se il femore e la tibia hanno delle lesioni, penso che comunque, con questi priminon abbiamo riscontrato deformità, ma sono necessari altri controlli. Le immagini a prima vista sembrano parlare di fratture appartenenti al passato, ma sarà necessario svolgere una TAC in ospedale a Barcellona". Queste le parole che sanno di speranza del dottor Angel Charte, primario del paddock diche si è espresso riguardo le condizioni di Francescodopo il brutto incidente a inizio Gran Premio ...