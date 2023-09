MotoGP | Aprilia fa doppietta al Montmelò con la vittoria di Aleix Espargarò Incidente per Bagnaia

(Di domenica 3 settembre 2023) Domenica trionfale alper l’, che festeggia la primainal termine del Gran Premio di Catalogna 2023, valevole come undicesimo round stagionale del Motomondiale., al terzo successo della carriera in top class, ha avuto la meglio negli ultimi giri sul compagno di squadra Maverick Viñales regalando alla casa di Noale un risultato storico e bissando ladi ieri nella Sprint. Il padrone di casa catalano riscatta dunque nel migliore dei modi il brutto ricordo dell’anno scorso, quando perse il podio pensando di aver terminato il GP con un giro d’anticipo, completando un weekend praticamente perfetto. Terzo gradino del podio occupato dalla Ducati Pramac di Jorge Martin, a completamento di una tripletta spagnola a ...

