MotoGP | Aleix Espargarò | “Weekend storico | sono felicissimo Era difficile prendere Maverick”

Leggi su oasport

(Di domenica 3 settembre 2023)completa unda sogno e fa bottino pieno tra Sprint e gara al Montmelò, aggiudicandosi il Gran Premio di Catalogna 2023 valido come undicesimo round stagionale del Mondiale. Il padrone di casa ha preceduto quest’oggi al traguardo il compagno di squadraViñales, per una storica prima doppietta Aprilia in top class. “, non so cosa dire.contento che non sia successo niente a noi all’inizio econtento di sapere che l’infortunio di Pecco non è così serio. Eravamo molto preoccupati. Ho cercato di rimettermi in carreggiata con la mente per la ripartenza, ma non era facile”, dichiara a caldo lo spagnolo dopo la corsa. “Abbiamo ...