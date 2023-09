MotoGP | Aleix Espargarò favoritissimo per vincere il GP di Catalogna 2023 Bagnaia unica alternativa alle Aprilia?

(Di domenica 3 settembre 2023) Il pomeriggio di domenica 3 settembre sarà particolarmente intenso nell’ambito del Motorsport.ore 14.00 prenderà il via il Gran Premio didi, l’undicesima delle venti riprese che metaforicamente compongono la battle royale iridata. Una battaglia da cui sta progressivamente emergendo il profilo del Campione in carica, sempre più in posizione di forza per bissare il titolo del 2022. Francescoha chiuso al secondo posto la Sprint di ieri, mettendo ulteriore fieno in cascina nella rincorsa al Mondiale. Pecco ha guadagnato qualche punto sui suoi sfidanti Jorge Martin e Marco Bezzecchi, i quali si sono pertanto leggermente allontanati dal battistrada. La forza del piemontese è testimoniata da una dinamica, ovverosia di essere l’unico in grado di dare filo da torcere...

Aprilia strepitosa a Barcellona, con uno straordinarioEspargaró e un Vinales come ai 'bei tempi'. Bagnaia super, malissimo Yamaha. Ecco le pagelle ... Sky Sporte in streaming su ...... tutto in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sporte in streaming su NOW LA CLASSIFICA DEL MONDIALE 1) FRANCESCO BAGNAIA (Ducati ufficiale) 1:38.639 (nuovo record della pista) 2)ESPARGAR" ......in discussione di Tommaso Maresca A leix Espargaró fin qui è la superstar del Gran Premio di Catalunya della. Lui che è di casa, che abita a Granollers, ovvero a due passi dal Montmeló....

Aleix Espargaró vince la Sprint Race, 2° Bagnaia Sky Sport

Aleix Espargaro, in sella all'Aprilia, ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Catalunya, sul circuito del Montmelò. Per l'azienda di Noale si tratta della prima vittoria… Leggi ...È sempre stato un pilota velocissimo, ma in gara raccoglieva poco. Poi, è arrivata l’Aprilia e insieme hanno avuto una crescita importante. Oggi, Aleix ha vinto battendo il campione del mondo e la Duc ...