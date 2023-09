MotoGp | a Barcellona doppietta Aprilia | Aleix Espargaro batte Vinales Terzo Jorge Martin su Ducati

(Di domenica 3 settembre 2023) Prima storicaper l’in. Dopo il primo eposto della gara sprint, la casa di Noale mettee Mavericksui primi due gradini del podio. Le due, complice anche la caduta di Bagnaia, fanno il vuoto praticamente subito dopo la ripartenza della gara, fermata al primo giro per il doppio incidente che mette fuori Bagnaia e Bastianini. Al via èa scattare bene e portarsi davanti liberandosi di. Poco dopo èa passare lo spagnolo della Pramac e lanciarsi all’inseguimento del compagno di squadra. Metà gara se ne va in questo modo, con i due a fare il ritmo, tenendosi a distanza. Poi, complice il degrado ...

Per la prima volta nella storia l'Aprilia fa doppietta in una gara della. A completare il ... ma è stato portato aper accertamenti. Bagnaia mantiene la vetta del mondiale con 50 ...Doppietta Aprilia nel Gran Premio di Catalogna classe. A vincere la gara è Aleix Espargaro davanti a Maverick Vinales. Terzo più staccato Jorge Martin su Ducati. .GP: che paura Bagnaia! La maxi caduta al via!. Inizio del Gran Premio di Catalunya con tanta ansia . Pronti - via e maxi caduta innescata dalla frenata troppo ritardata e interna di ...

Aleix Espargaro vince il Gp di Catalogna nella classe MotoGp. Lo spagnolo dell'Aprilia precede il connazionale ... ma è stato portato a Barcellona per accertamenti. Bagnaia mantiene la vetta del ...Tutte le classifiche del weekend del GP di Catalunya: i risultati di prove libere, qualifiche, gara e la griglia di partenza del Circuit de Catalunya-Barcellona ...