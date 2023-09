(Di domenica 3 settembre 2023) Dopo aver disputato le prove libere e le qualifying race ieri, i piloti del Mondiale di, domenica 3 settembre, si misureranno con le gare della diciassettesima tappa della stagione: inad Afyonkarahisar c’è il GP di, sia per la, dove è in testa alla classifica lo spagnolo Jorge Prado, che per la MX2, nella quale a guidare è l’azzurro Andrea Adamo. Di seguito ilcompleto di, domenica 3 settembre. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15?: alle 09.25 la MX2, alle 09.45 la. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 12.15 ed alle 15.10, per lastart alle 13.15 ed alle 16.10. Sarà possibile guardare il GP diin ...

Motocross oggi, GP Turchia 2023: orari MXGP e MX2, programma, tv, streaming OA Sport

