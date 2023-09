Moto3 | GP Barcellona 2023 | risultati e classifica | vince Alonso davanti a Masia

(Di domenica 3 settembre 2023) David(GasGas) ha vinto la gara delladel Gran Premio di Catalunya, in scena sul tracciato del Montmelò. Il colombiano ha preceduto al traguardo lo spagnolo Jaume(Leopard Racing), al secondo posto, e Jose Rueda (Ktm), al terzo dopo la penalizzazione di Oncu. Proprio il pilota turco aveva chiuso la gara alle spalle di, ma è stato retrocesso dodicesimo, con due long lap penalty, in seguito al contatto con Munoz all’ultima curva. Quarto posto per Sasaki, quinto Stefano Nepa, il primo degli italiani. Seguono, nell’ordine, Riccardo Rossi, Kaito Toba, Tatsuki Suzuki. Undicesimo posto per Matteo Bertelle, sedicesimo ,invece, Romano Fenati. Caduta di Holgado, leader del Mondiale, all’ultimo giro. L’ORDINE DI ARRIVO E ICOMPLETI SportFace.

