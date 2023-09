Moto2 | Dixon batte Canet all’ultimo giro e vince il GP di Catalogna 6° Acosta | fuori dai 15 Arbolino

(Di domenica 3 settembre 2023) Gara più movimentata del solito inal Montmelò, con il britannico Jakeche torna al successo dopo Assen e conquista la seconda vittoria della carriera (e dell’anno) aggiudicandosi il Gran Premio di2023, valido come undicesimo round del Motomondiale. Il portacolori della GasGas è venutoalla distanza, facendo la differenza nella seconda parte della corsa e avendo la meglio nel testa a testa finale su Aron. Quest’ultimo deve quindi rimandare ulteriormente l’appuntamento con la prima affermazione in, raggiungendo nel frattempo quota 16 podi nella categoria. Terza posizione e miglior risultato nell’ex 250 cc per lo spagnolo Albert Arenas, che torna in top3 a oltre tre anni di distanza dall’ultima volta (Le Mans 2020 in Moto3). Da segnalare la ...

