Moto Gp | maxi caduta in partenza | paura per Bagnaia | travolto dalla moto di Binder Le lacrime della fidanzata Domizia

BARCELLONA - Doppio incidente a pochi metri dalla partenza nel Gran Premio di Catalogna, undicesimo appuntamento della MotoGP. Alla prima curva, ben cinque piloti sono stati coinvolti in unacaduta che li ha visti finire a terra dopo un primo contatto. Giù nella ghiaia Alex Marquez, Enea Bastianini Bastianini, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi. Successivamente, ...Una volta caduto in mezzo alla pista ladi Binder " incolpevole " travolge la gamba destra del piemontese all'altezza del ginocchio. Bagnaia, trasportato d'urgenza al centro medico, è cosciente. ...BARCELLONA - Tanta paura alla partenza nel Gran Premio di Catalogna,valevole per l'undicesima tappa del Mondiale 2023 MotoGP. Alla prima curva, ben cinque piloti sono stati coinvolti in unacaduta: si tratta Alex Marquez, Enea Bastianini Bastianini, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi. Poco dopo, Pecco Bagnaia è finito a terra rischiando di essere travolto da altri ...

