Moto 2 | GP Catalogna 2023 | risultati e ordine di arrivo | vince Dixon

(Di domenica 3 settembre 2023) Il britannico Jake(GasGas) ha vinto la gara della2 del Gran Premio di Catalunya, sul circuito del Montmelò. Secondo posto per Aron Canet (Team Pons), terzo, invece, per Albert Arenas (Ktm) al primo podio in carriera. Chiude quarto Sergio Garcia (Team Pons), quindi, quinto Manuel Gonzalez (VR46 Master Camp). Sesto Pedro Acosta (Ktm), leader del Mondiale: lo spagnolo riesce ad allungare il suo vantaggio nel Mondiale, portandosi a più ventidue punti su Arbolino. A secco di punti Tony Arbolino, invece, al diciassettesimo posto. IE L’DISportFace.