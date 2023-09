Mostra di Venezia 80 | sul red carpet il flashmob per il popolo iraniano

(Di domenica 3 settembre 2023) Ladel cinema di, come spesso accade in certe manifestazioni, non è solo cinema. Sul red, sabato 2 settembre, hanno sfilato decine di persone in unper ricordare Mahsa Amini e tutte le vittime del regime. “Iran, Iran, libertà” e “Donne, Vita, Libertà”, questi gli slogan gridati dal Lido, dov’è in corso l’80esima edizione del Festival internazionale, per accendere un faro e sensibilizzare i media, i governi e le organizzazioni umanitarie mondiali sulla situazione di quel. Un folto gruppo di persone ha sfilato per sensibilizzare i media, i governi e il pubblico internazionale sui diritti negati alle donne in Iran (Reuters)Ilsul redSul tappeto rosso presente anche ...

...Lido diè boom di presenze, nonostante l'assenza delle star americane rimaste a casa per lo sciopero a Hollywood. Smentite così le previsioni di chi immaginava un calo di pubblico alla...E così, come sottolineeremo in questa recensione di The Promised Land , il film di Nikolaj Arcel (già autore di The Royal Affair e La torre nera ) in concorso alladel Cinema di2023, ...Alladel Cinema di2023 oggi in concorso il thriller di David Fincher "The Killer" con Michael Fassbender, che veste i panni di un assassino seriale coinvolto in una caccia internazionale ...

Mostra e Regata storica, la carica degli 80mila a Venezia per il week-end. E le Frecce colorano piazza San Mar ilgazzettino.it

(Adnkronos) – Sale per le proiezioni dei film sold out, alberghi tutti esauriti, folla ai red carpet, lunghe code ai vaporetti (anche un’ora di attesa): al Lido di Venezia è boom di presenze, nonostan ...Prodotta da Martin Scorsese e Steven Spielberg, la pellicola traccia il ritratto di Leonard Bernstein e del suo matrimonio con Felicia Montealegre.