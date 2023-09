Monza | duello da brividi tra le Ferrari di Sainz e Leclerc

(Di domenica 3 settembre 2023) Carlose Charlessi sono dati battaglia fino all'ultimo giro per il terzo posto nel Gran Premio di: alla fine l'ha spuntata lo ...

Carlos Sainz e Charles Leclerc si sono dati battaglia fino all'ultimo giro per il terzo posto nel Gran Premio di: alla fine l'ha spuntata lo ......anno vogliamo fare ancora meglio davanti a questi tifosi" La Ferrari sale sul podio a, nel Gp ... "Ilcon Leclerc E' stato un confronto impegnativo, molto agonistico, è sempre un piacere ...Oltre la lotta con le Red Bull,si è esaltata anche per iltra Sainz e Leclerc per il terzo posto . I due sono stati lasciati liberi da ordini di scuderia a patto che: "Ho detto loro di ...

F1, il duello tra le Ferrari di Leclerc e Sainz nel GP d'Italia a Monza. FOTO e VIDEO Sky Sport

Max Verstappen centra la "decima". Il portacolori del team Red Bull, infatti, ha vinto anche il Gran Premio d'Italia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, confermando che in ...La decisione presa dal muretto Ferrari che ha lasciato duellare tra loro i piloti Carlos Sainz e Charles Leclerc nel finale del GP d’Italia ...