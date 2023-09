Monterosi-Juve Stabia oggi in tv | canale | orario e streaming Serie C 2023 2023

(Di domenica 3 settembre 2023) Alle 20:45 di domenica 3 settembreTuscia escenderanno in campo in occasione della prima giornata del girone C di/2024. Grande attesa per vedere all’opera le due squadre che si contendono i tre punti in palio. “Ho un gruppo splendido, dobbiamo farci trovare pronti”, le parole di mister Pagliuca. “Si gioca in notturna ed è un vantaggio per tutti. Sicuramente quella contro laè una partita molto difficile contro una squadra forte e un allenatore esperto per questa categoria: ci sarà da soffrire e mettere il massimo impegno”, ha detto invece Fabrizio Romondini alla vigilia della partita. Si gioca allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256 e NOW. ...

...Spezia - Como Ternana - Bari 20.45 Cittadella - Venezia SERIE C 16.15 Atalanta U23 - Virtus Verona Legnago Salus - Arzignano Pro Patria - Giana Erminio 20.45 Olbia - CesenaTuscia -...Calcio 2023 - 2024 Serie C Girone C SquadraStabia Primo impegno di campionato alle porte, il debutto dellaStabia sarà in trasferta contro il. Guido Pagliuca, allenatore dei gialloblè, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara che si giocherà a Teramo, domenica 3 settembre ......- SKY SPORT (canale 252) Turris - Benevento (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) Potenza - Brindisi (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) Olbia - Cesena (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)...

Romondini pronto all'esordio con la Juve Stabia: "Voglio un Monterosi unito" ViterboToday

Non si ferma il weekend d'apertura della Serie C 2023-2024: quest'oggi ben nove saranno le sfide che si svolgeranno per quanto riguarda il primo turno dell'edizione numero 50 della terza serie calcist ...Siamo ai nastri di partenza di una domenica 3 settembre quanto mai ricco di calcio in tv. I campionati italiani ed esteri sono ormai entrati a pieno regime, per cui le partite saranno numerose. La Ser ...