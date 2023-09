Montemurlo sconvolta |  ' Bambino morto | la tragedia tocca tutta la comunità'

Il Comune e il sindaco Simone Calamai si stringono alla famiglia del piccolo travolto e ucciso da pannelli di cartongesso: 'Una fine assurda che lascia sgomenti'la famiglia, a cui si stringe tutta, sotto shock per l'accaduto. La procura ha aperto un fascicolo. I carabinieri hanno eseguito una serie di accertamenti nell'abitazione mentre ...per quanto accaduto in una abitazione nella serata di sabato

Sul corpo del bambino verrà eseguita l'autopsia. Una comunità sconvolta Il paese di Montemurlo si stringe attorno alla famiglia, devastata dalla perdita. Sulla propria pagina Facebook il sindaco ...Il Comune e il sindaco Simone Calamai si stringono alla famiglia del piccolo travolto e ucciso da pannelli di cartongesso: "Una fine assurda che lascia sgomenti" ...