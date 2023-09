Mongolia | il Papa in dialogo con le altre religioni | “Nessuna confusione tra credo e violenza”

(Di domenica 3 settembre 2023) Ulaanbaatar – “La nostra responsabilità è grande, specialmente in quest’ora della storia, perché il nostro comportamento è chiamato a confermare nei fatti gli insegnamenti che professiamo; non può contraddirli, diventando motivo di scandalo.dunque tra, tra sacralità e imposizione, tra percorso religioso e settarismo”. All’Hun Theatre di Ulaanbaatar, i rappresentanti delleche vivono insi stringono attorno alnel suo penultimo giorno di Viaggio Apostolico nel cuore dell’Asia. Con i rappresentanti di sciamanesimo, scintoismo, buddismo, islam, ebraismo, induismo, cristiani ortodossi econfessioni religiose, Francesco dialoga in maniera franca, ponendo l’accento su quello che deve essere ...

Rivolgendosi alle autorità civili e al corpo diplomatico nella sala di Ikh Mongol nel suo primo incontro e discorso pubblico nella capitale Ulan Bator, ilha affermato che "ladi oggi, ......la Cina diretto in, Bergoglio ha inviato i suoi "migliori auguri" a Xi Jinping e al popolo cinese The post "Buoni auspici a Sua Eccellenza...": cosa c'è dietro al messaggio dela Xi ...... alimen - tano tensioni e compromettono la pace", ha dettoFrancesco nell'incontro ecumenico e interreligioso con i leader delle confessioni presenti in. "L'altruismo costruisce armonia ...

Papa Francesco ribadisce il concetto della fratellanza nell'esordio dell'incontro ecumenico e interreligioso dell'Hun Theatre di Ulaanbaatar, in Mongolia. Perché l'umanità, "nel suo anelito religioso, ...