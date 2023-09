Mondiali di Canottaggio | le batterie dell’Italia | tutti i piazzamenti della prima giornata

(Di domenica 3 settembre 2023) Belgrado – Con le eliminatorie di oggi a Belgrado (Serbia) è iniziato il Mondiale Assoluto diche assegnerà, oltre alle medaglie iridate, anche i primi pass per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Nelleodierne l’Italia, in acqua con sette barche, ha superato il turno con ben sei di esse, centrando in tutte le specialità i quarti di finale: singolo Senior maschile e femminile, due senza e doppio Senior maschili, doppio Pesi Leggeri maschile e, tra le barche non olimpiche, singolo Pesi Leggeri maschile. Disputerà invece i recuperi il singolo leggero femminile. Subito in evidenza il doppio Pesi Leggeri maschile del bronzo olimpicospecialità in carica Stefano Oppo (Carabinieri) insieme a Gabriel Soares (Marina Militare). I due azzurri vincono infatti la propria batteria agguantando i quarti di ...

A Belgrado sono scattati idi, che nella settimana entrante assegnerano anche dei pass olimpici per i Giochi di Parigi 2024. Prime batterie quest'oggi e buone notizie per gli equipaggi italiani delle ...GLI EQUIPAGGI DELL'ITALIA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO TUTTI GLI AZZURRI QUALIFICATI PER PARIGI 2024 CalendarioBelgrado 2023 (in grassetto le gare ...dinell'Ada Ciganlija di Belgrado valgono doppio: per le medaglie e i pass olimpici. L'Italia schiera 22 equipaggi (13 olimpici, 5 non olimpici, 3 paralimpici, 1 non paralimpico), ...

Mondiali Assoluti di Belgrado. Risultati e resoconti Batterie 03 09 2023 canottaggio.org

Con le eliminatorie di oggi a Belgrado (Serbia) è iniziato il Mondiale Assoluto che assegnerà, oltre alle medaglie iridate, anche i primi pass per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Nelle ...Nel doppio “leggero”, nessun problema per la collaudata accoppiata Ahumada/Schäuble, già vincitrice quest’anno della Coppa del mondo di specialità. Secondo posto per la Vorvegia, terzo per la Cechia, ...