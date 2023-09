Mondiali di basket | l' Italia batte Portorico 73-57 e vola ai quarti di finale | non accadeva dal 1998 Affronterà Stati Uniti o Lituania

L'Italbasket ha conquistato l'accesso ai quarti di finale aiin corso nelle Filippine battendo Portorico 73 - 57. Un quarto di finale iridato mancava all'Italia dal Mondiale 1998, edizione in cui scese in campo anche l'attuale coach azzurro Gianmarco ...MANILA (FILIPPINE) " L'Italbasket batte Portorico 73 - 57 ed approda ai quarti di finale dei. L'Italia torna tra le prime 8 al mondo dopo 25 anni dall'ultima volta (Grecia 1998) proprio nel giorno delle 200 gare in azzurro del capitano Gigi Datome (11 punti con 3/5 da tre) che con ...Impresa da far storia per l'Italbasket che torna ai quarti di finale deidopo 25 anni. Nel match decisivo a Manila il quintetto di coach Pozzecco non sbaglia piegando Portorico 73 - 57 in una partita quasi sempre in controllo. Merito anche e soprattutto della ...

Dopo un quarto di secolo l'Italia conquista i quarti dei Mondiali. Con una robusta prestazione di squadra gli azzurri superano Portorico 73-57 e sono…