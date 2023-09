Mondiali di basket | l' Italia batte il Potorico Azzurri ai quarti dopo 25 anni

(Di domenica 3 settembre 2023) AGI - L'ha battuto Porto Rico 73-57 e si è qualificata per idi finale deidi. Era dal 1998, quindi da 25, che glinon entravano tra le migliori otto del torneo iridato. Reduce dall'impresa con la Serbia, l'Italsi è imposta anche nell'ultima gara della seconda fase a gironi del Mondiale 2023. A Manila va in scena un match di continui botta e risposta e parziali da una parte e dall'altra, con gli uomini di coach Gianmarco Pozzecco bravi ad allungare più volte e rispondere sempre presente ai tentativi di rimonta avversari: sugli scudi Tonut e Ricci protagonisti con 15 punti a testa, Fontecchio con una doppia da 12 punti e altrettanti rimbalzi (seppur tirando 5 su 16), capitan Datome letale nei momenti più delicati (3 su ...

