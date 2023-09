Mondiali di basket | impresa Italia | la nazionale di Pozzecco batte anche Porto Rico 73-57 e si qualifica ai quarti di finale dopo 25 anni

(Di domenica 3 settembre 2023)diaidi25: un obiettivo per cui tutti avrebbero firmato alla vigilia. Ora è realtà, grazie alla vittoria delladi coachcontro, successo che segue di due giorni l’degli azzurri contro la Serbia. E che regala all’la possibilità di sfidare Stati Uniti o Lituania nella fase successiva. Partita scorbutica, non bella, con l’partita alla grandissima nel primo quarto, prima di subire il ritorno dei caraibici (con tanto di sorpasso) nel terzo parziale. Nell’ultima frazione, poi, il gioco di squadra azzurra e la grande difesa hanno fatto la differenza: 73-57 il risultato ...

2023, Girone I Manila, Araneta Coliseum Palla a 2 alle ore 10 ITALIA PORTO RICO 68 4Q 57 Clicca qui per abbonarti e vedere l'Italia live su DAZN2023, Italia - Porto ...MANILA (FILIPPINE) - L' Italia è padrona del proprio destino: a Manila , gli azzurri di Gianmarco Pozzecco si giocano l'accesso ai quarti di finale del Mondiale contro Porto Rico in una sfida da ...Da Giuba a Parigi , passando per l'Estremo Oriente. La Nazionale didel Sud Sudan ha fatto la storia ancora una volta. Dopo la prima partecipazione a un Mondiale ...sempre a debuttare ai

Mondiali di basket, l'Italia batte la Serbia: Fontecchio monumentale Nuova impresa dell'Italbasket contro la Serbia nel primo incontro della seconda fase dei Mondiali… Leggi ...La nazionale di Pozzecco in campo dalle 10 per la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali in corso nelle Filippine. Duecentesima presenza in azzurro per il capitano olbiese Gigi Datome ...