Mondiali basket | l’Italia non smette di sognare | quarti di finale conquistati

Una grande, commovente Italia ha battuto 73 - 57 Porto Rico e ha guadagnato il pass per i quarti del Mondiale didopo 25 anni. Migliori marcatori della serata Tonut e Ricci (15 punti), la differenza nell'ultimo quarto. La prossima avversaria sarà una tra gli Usa e la Lituania.MANILA (FILIPPINE) - L' Italia di Gianmarco Pozzecco stacca il pass per i quarti di finale del mondiale: battuta Porto Rico con il punteggio finale di 73 - 57 . Segui la diretta della ...L'Italia non sbaglia. Batte Porto Rico in una partita in cui è quasi sempre stata in testa e torna ai quarti di finale di un Mondiale dopo 25 anni. In una sfida offensivamente difficile, Datome e ...

L'Italbasket ha conquistato l'accesso ai quarti di finale ai Mondiali in corso nelle Filippine battendo Portorico 73-57. Un quarto di finale iridato mancava all'Italia dal Mondiale 1998, edizione in ...Di Flavio Vanetti I portoricani hanno fatto agli azzurri l’enorme favore di battere la Repubblica Dominicana nel derby caraibico, ma restano comunque pericolosi Al Mondiale di basket l’Italia di ...