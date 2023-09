Mondiali Basket | l' Italia batte il Porto Rico e dopo 25 anni vola ai quarti di finale

Centrato un risultato che mancava dal 1998 L' Italia batte Portorico per 73 - 57 nel primo match della seconda fase didi2023 e si qualifica per i quarti di finale del torneo , centrando un risultato che mancava dal 1998. La Nazionale del ct Pozzecco tira male da 3 (9/34) ma sfrutta l'eccellente prova ...La buona notizia dei primi puntidi Procida viene compensata in negativo dal terzo fallo di Pajola: qualche forzatura di troppo in attacco e le percentuali da tre che assomigliano a quelle ...Aiera dalle guerre puniche che non arrivavamo fino qui. A chi lo dedico Alla mia figlia di sei mesi e poi a mia moglie e alla mia famiglia".

FINALE Italia-Portorico 73-57: azzurri ai quarti dopo 25 anni La Gazzetta dello Sport

MANILA - Era tutto nelle nostre mani e non ci lasciamo sfuggire l’occasione. L’Italia batte Portorico 73-57 e vola ai quarti di finale del Mondiale di basket. Non accadeva dal 1998, quando Gianmarco ...Ai mondiali di basket il gruppo di Pozzecco piega Porto Rico con una grandissima prova di squadra, battendo i caraibici 73-57. Sugli scudi Tonut e Ricci, oltre ai soliti Melli e Datome. Dopo un quarto ...