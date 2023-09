Mondiali basket | Italia-Portorico 73-57 e azzurri ai quarti

(Di domenica 3 settembre 2023) (Adnkronos) – L’batteper 73-57 nel primo match della seconda fase didi2023 e si qualifica per idi finale del torneo, centrando un risultato che mancava dal 1998. La Nazionale del ct Pozzecco tira male da 3 (9/34) ma sfrutta l’eccellente prova offensiva di Ricci e Tonut (15 punti), a cui si aggiungono i 12 di Fontecchio e gli 11 di capitan Datome. Il sigillo sul successo lo mette la difesa, eccellente nel quarto parziale. L’, dopo aver incassato due canestri (0-4), si accende con un parziale di 15-0 che consente aglidi prendere il largo.rimane agganciato alla partita con i tiri dalla lunga distanza (25-15). Il vantaggio rimane in doppia cifra per buona parte del secondo periodo, poi ...

AGI - L' Italia ha battuto Porto Rico 73 - 57 e si è qualificata per i quarti di finale deidi. Era dal 1998, quindi da 25 anni, che gli azzurri non entravano tra le migliori otto del torneo iridato. Reduce dall'impresa con la Serbia, l'Italbasket si è imposta anche nell'...Quarti di finale aididopo 25 anni : un obiettivo per cui tutti avrebbero firmato alla vigilia. Ora è realtà, grazie alla vittoria della nazionale di coach Gianmarco Pozzecco contro Porto Rico , successo ...Ainoi a parte quando c'erano ancora le guerre puniche non abbiamo mai avuto la minima chance di poter sperare - ha aggiunto - Nello sport la cosa che devi garantire per viverla con un ...

L'Italia vola ai quarti! Battuto Porto Rico 73-57 Sky Sport

73-57 ed approda ai quarti di finale dei Mondiali. L’Italia torna tra le prime 8 al mondo dopo 25 anni dall’ultima volta (Grecia 1998) proprio nel giorno delle 200 gare in azzurro del capitano Gigi ...Domani l'Italia può tornare ai quarti di un Mondiale di basket come non accade da 25 anni. L'avversaria da battere è il Portorico (palla a due alle 10) che vince quando riesce ad… Leggi ...