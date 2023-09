Mondiali basket | Italia-Portorico 73-57 e azzurri ai quarti

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 3 settembre 2023) Centrato un risultato che mancava dal 1998 L’batteper 73-57 nel primo match della seconda fase didi2023 e si qualifica per idi finale del torneo, centrando un risultato che mancava dal 1998. La Nazionale del ct Pozzecco tira male da 3 (9/34) ma sfrutta l’eccellente prova offensiva di Ricci e Tonut (15 punti), a cui si aggiungono i 12 di Fontecchio e gli 11 di capitan Datome. Il sigillo sul successo lo mette la difesa, eccellente nel quarto parziale. L’, dopo aver incassato due canestri (0-4), si accende con un parziale di 15-0 che consente aglidi prendere il largo.rimane agganciato alla partita con i tiri dalla lunga distanza (25-15). Il vantaggio rimane in doppia cifra per buona ...