Mondiali basket | Italia - Porto Rico 73 - 57 | gli highlights

L'Italia batte Porto Rico 73 - 57 e torna ai quarti di finale di un Mondiale dopo 25 anni. Ora la sfida tra Serbia e Repubblica Dominicana stabilirà ...MANILA (FILIPPINE) - Risultato storico per l' Italia di Gianmarco Pozzecco : gli azzurri staccano il pass per i quarti di finale del Mondiale battendo Porto Rico con il punteggio finale di 73 - 57 . ...MANILA (FILIPPINE) - L'Italbasket batte Portorico 73 - 57 ed approda ai quarti di finale dei. L'Italia torna tra le prime 8 al mondo dopo 25 anni dall'ultima volta (Grecia 1998) proprio nel giorno delle 200 gare in azzurro del capitano Gigi Datome (11 punti con 3/5 da tre) che con ...

