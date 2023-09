Mondiali basket | Italia batte Portorico e vola ai quarti

(Di domenica 3 settembre 2023) MANILA (FILIPPINE) (ITALPRESS) – L'Ital73-57 ed approda aidi finale dei. L'torna tra le prime 8 al mondo dopo 25 anni dall'ultima volta (Grecia 1998) proprio nel giorno delle 200 gare in azzurro del capitano Gigi Datome (11 punti con 3/5 da tre) che con Melli (7 e 12 rimbalzi) e Fontecchio (12 con 12 rimbalzi) è stato tra i protagonisti di questo successo. “Non ci credeva nessuno, siamocome imbucati alla festa. Probabilmente era giusto così, ma giustifico chi non ci ha creduto perchè non conosce i miei meravigliosi ragazzi. Penso sia una delle pagine più belle della nostra pallacanestro” le parole del ct Pozzecco alla fine del match.parte bene (4-0), all'servono un paio di minuti per ...

